Главные события вторника

«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами



Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с журналистом перед встречей с коллегой из Швейцарии Дидье Буркхальтером. Видео опубликовало RT.



Еще один банк хочет уйти из России

Шведская группа Nordea может уйти с российского рынка, продав Нордеа-банк . Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из крупных промышленных холдингов и двух банкиров.

Закрытое окно в кабинете Путина озадачило журналистов



Окна рабочего кабинета президента РФ Владимира Путина выходят на Сенатскую площадь и по неизвестной причине всегда закрыты шторами. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

"Позоримся перед всем миром": Макаревич о памятнике Калашникову

Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Об этом музыкант написал в своем Facebook.

Появились результаты экспертизы по делу "пьяного" мальчика

Независимая экспертиза по делу «пьяного мальчика» принесла шокирующие результаты. Оказалось, что в крови шестилетнего ребенка при жизни просто не могло быть 2,7 промилле алкоголя — в этом случае мальчик бы просто потерял сознание.



В России увидели «знамения конца света»

Жители Тюмени заметили в небе над городом НЛО. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Названа причина убийства российского легкоатлета

Тинькову посоветовали «встать на колени»

Сооснователь сообщества экспертов и инвесторов в блокчейн-экономику DeCenter и основатель фонда Russian Ventures Евгений Гордеев заявил, что основателю « Тинькофф Банка » Олегу Тинькову из-за скандала с блогерами из «Немагии» лучше «встать на колени и покаяться», чем терять «десятки миллионов».

Хворостовский не может петь из-за болезни

Концерт Дмитрия Хворостовского в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского отменили из-за болезни артиста. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу консерватории.