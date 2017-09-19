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Главные события вторника

«Истинно русский» ответ Лаврова, скандал с Макаревичем и другие события дня
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«А теперь убирайтесь!»: Лавров пообщался со швейцарцами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с журналистом перед встречей с коллегой из Швейцарии Дидье Буркхальтером. Видео опубликовало RT.
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Еще один банк хочет уйти из России
Шведская группа Nordea может уйти с российского рынка, продав Нордеа-банк. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из крупных промышленных холдингов и двух банкиров.
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Закрытое окно в кабинете Путина озадачило журналистов
Окна рабочего кабинета президента РФ Владимира Путина выходят на Сенатскую площадь и по неизвестной причине всегда закрыты шторами. Об этом пишет «Комсомольская правда».
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"Позоримся перед всем миром": Макаревич о памятнике Калашникову
Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Об этом музыкант написал в своем Facebook.
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Появились результаты экспертизы по делу "пьяного" мальчика
Независимая экспертиза по делу «пьяного мальчика» принесла шокирующие результаты. Оказалось, что в крови шестилетнего ребенка при жизни просто не могло быть 2,7 промилле алкоголя — в этом случае мальчик бы просто потерял сознание.
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В России увидели «знамения конца света»
Жители Тюмени заметили в небе над городом НЛО. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
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Названа причина убийства российского легкоатлета
Личный тренер спортсмена-ходока Николая Иванова Татьяна Фролова заявила, что ее ученик погиб, пытаясь защитить девушек. Об этом сообщает ТАСС.
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Тинькову посоветовали «встать на колени»
Сооснователь сообщества экспертов и инвесторов в блокчейн-экономику DeCenter и основатель фонда Russian Ventures Евгений Гордеев заявил, что основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову из-за скандала с блогерами из «Немагии» лучше «встать на колени и покаяться», чем терять «десятки миллионов».
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Хворостовский не может петь из-за болезни
Концерт Дмитрия Хворостовского в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского отменили из-за болезни артиста. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу консерватории.
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В мире Главное Швейцария
Комсомольская правда
Нордеа Банк Тинькофф банк
Михаил Калашников Татьяна Фролова Олег Тиньков Сергей Лавров Еще 5 тегов
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