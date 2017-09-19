Советница Порошенко предложила закрыть Российский культурный центр в Киеве

Она отметила, что деятельность центра, отправляющего украинских детей в поездки по России, должна быть прекращена. «Организация "Россотрудничество", которая осуществляет в Украине финансирование псевдонаучных исследований по предвзятым оценкам исторических и политических событий (…), должна быть внесена в санкционный список как такая, которая создает угрозу национальной безопасности Украины», — также высказала мнение Фриз.



Ранее парламентарий выступала с такой инициативой в феврале 2016 года.

