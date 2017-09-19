Саакашвили рассказал о деньгах для подкупа в администрации Порошенко

По словам бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, на первом этаже администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве расположен склад денег для подкупа депутатов, передает «Украинская правда»

"У них там целый склад на первом этаже. Целый склад налички…Там хранят деньги для подкупа депутатов", — сказал он.

Он также заявил, что у него нет личного конфликта с Порошенко, который «является лишь частью системы».

Ранее сообщалось, что Саакашвили прибыл в Киев.