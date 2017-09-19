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Обзор зарубежных СМИ: Как "Мисс Вселенная" разоблачила Трампа
Борьба США и Китая может привести к очередной Великой депрессии
Угрозы министра финансов США Стива Мнучина начать торговую войну против Китая, если власти КНР не поддержат санкции против Северной Кореи, не только ничем не помогут — они могут спровоцировать глобальное экономическое цунами, пишет Asia Times.
Автор статьи уверен, что КНДР из-за подобных или других угроз не откажутся от проведения дополнительных испытаний ракет и ядерного оружия. Между тем торговая война между США и Китаем может завести мировую экономику в пропасть, подобную Великой депрессии 1930-х годов. В то время, как напоминает издание, низкий покупательский спрос внутри страны в сочетании с закрытием внешних рынков привел к мировому экономическому хаосу. Аналогичный сценарий вероятен и сегодня, поскольку развитые страны продолжают бороться за восстановление своих экономик после финансового кризиса 2007 года из-за недостаточного внутреннего спроса.
В Прибалтике составили инструкцию, как распознать шпиона
Полиция безопасности Латвии распространила памятку, как выявить в обществе шпионов, сообщает Delfi. По мнению правоохранителей, гражданам следует с опаской относиться к иностранцам, которые чрезмерно активно интересуются ситуацией в стране или на работе.
Кроме того, насторожить должны личности, которые ведут себя излишне приветливо, быстро переходят к неформальному стилю общения, стремятся обменяться контактами в социальных сетях, а также пытаются выведать идеологические убеждения собеседника. В том случае, если закрались подозрения о контакте со шпионом, полиция Литвы дает совет избегать необдуманного ответа, ничего не обещать, а также запомнить то, какие данные хотел получить иностранец.
Украинцев оставили без новой одежды и хорошего вина
Низкая платежеспособность населения Украины привела к тому, что завоз импортных товаров в страну резко сократится, пишут «Вести-Украина». Кризис коснулся магазинов одежды и обуви, поставщиков товаров для дома и автозапчастей, а также продуктов и алкоголя из Европы.
Так, магазины не будут заводить осенние коллекции одежды, поскольку бедные украинцы еще не раскупили товар с весенних и зимних поставок. Украинские производители при этом также решили не выпускать осеннюю коллекцию и сразу принялись за выпуск зимней одежды. С продуктами и алкоголем ситуация схожа: из-за низкого спроса поставщики отказываются от закупки импортных товаров.
Трамп в Москве: что случилось на «Мисс Вселенная» в 2013 году
Конкурс «Мисс Вселенная» 2013 года, прошедший в Москве, стал важным пунктом в расследовании о том, вступали ли соратники Дональда Трампа в сговор с российскими чиновниками, чтобы помочь миллиардеру выиграть президентские выборы 2016 года в США. Как пишет The Guardian, именно тогда в импровизированной студии с видом на Москву-реку Трамп не смог устоять перед хвастовством и заявил, что имеет с Владимиром Путиным общие дела.
Теперь же следователи внимательно изучают возможные усилия, предпринятые российским правительством, направленные на передачу команде Трампа компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. Издание предполагает, что это стало возможным с помощью деловых партнеров Трампа по конкурсу «Мисс Вселенная», приближенных к высокопоставленным российским чиновникам. В качестве «подходящего проводника» издание называет Араза Агаларова, владельца Crocus Group.
ЦРУ применяет беспилотники в Сирии
Дональд Трамп в первые месяцы своего президентства дал совет директору ЦРУ Майку Помпео и другим собравшимся на встрече сотрудникам агентства, чтобы они заняли более агрессивную позицию против террористов в различных точках мира. Вскоре после этого, как сообщает NBC, ЦРУ начало проводить удары беспилотников.
Такие военные действия, отмечает издание, вряд ли были санкционированы администрацией барака Обамы, в том числе в Сирии, где военные взяли на себя инициативу по нацеливанию на лидеров боевиков. Таким образом, Белый дом во главе с Трампом предоставил офицерам ЦРУ больше автономии.
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