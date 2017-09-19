Борьба США и Китая может привести к очередной Великой депрессии





Угрозы министра финансов США Стива Мнучина начать торговую войну против Китая, если власти КНР не поддержат санкции против Северной Кореи, не только ничем не помогут — они могут спровоцировать глобальное экономическое цунами, пишет Asia Times

Автор статьи уверен, что КНДР из-за подобных или других угроз не откажутся от проведения дополнительных испытаний ракет и ядерного оружия. Между тем торговая война между США и Китаем может завести мировую экономику в пропасть, подобную Великой депрессии 1930-х годов. В то время, как напоминает издание, низкий покупательский спрос внутри страны в сочетании с закрытием внешних рынков привел к мировому экономическому хаосу. Аналогичный сценарий вероятен и сегодня, поскольку развитые страны продолжают бороться за восстановление своих экономик после финансового кризиса 2007 года из-за недостаточного внутреннего спроса.



В Прибалтике составили инструкцию, как распознать шпиона



Полиция безопасности Латвии распространила памятку, как выявить в обществе шпионов, сообщает Delfi . По мнению правоохранителей, гражданам следует с опаской относиться к иностранцам, которые чрезмерно активно интересуются ситуацией в стране или на работе.

Кроме того, насторожить должны личности, которые ведут себя излишне приветливо, быстро переходят к неформальному стилю общения, стремятся обменяться контактами в социальных сетях, а также пытаются выведать идеологические убеждения собеседника. В том случае, если закрались подозрения о контакте со шпионом, полиция Литвы дает совет избегать необдуманного ответа, ничего не обещать, а также запомнить то, какие данные хотел получить иностранец.

Украинцев оставили без новой одежды и хорошего вина





Низкая платежеспособность населения Украины привела к тому, что завоз импортных товаров в страну резко сократится, пишут «Вести-Украина» . Кризис коснулся магазинов одежды и обуви, поставщиков товаров для дома и автозапчастей, а также продуктов и алкоголя из Европы.

Так, магазины не будут заводить осенние коллекции одежды, поскольку бедные украинцы еще не раскупили товар с весенних и зимних поставок. Украинские производители при этом также решили не выпускать осеннюю коллекцию и сразу принялись за выпуск зимней одежды. С продуктами и алкоголем ситуация схожа: из-за низкого спроса поставщики отказываются от закупки импортных товаров.



Трамп в Москве: что случилось на «Мисс Вселенная» в 2013 году





Теперь же следователи внимательно изучают возможные усилия, предпринятые российски м правительство м, направленные на передачу команде Трам па компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. Издание предполагает, что это стало возможным с помощью деловых партнеров Трампа по конкурсу «Мисс Вселенная», приближенных к высокопоставленным российским чиновникам. В качестве «подходящего проводника» издание называет Араза Агаларова, владельца Crocus Group.

ЦРУ применяет беспилотники в Сирии





Дональд Трамп в первые месяцы своего президентства дал совет директору ЦРУ Майку Помпео и другим собравшимся на встрече сотрудникам агентства, чтобы они заняли более агрессивную позицию против террористов в различных точках мира. Вскоре после этого, как сообщает NBC , ЦРУ начало проводить удары беспилотников.

Такие военные действия, отмечает издание, вряд ли были санкционированы администрацией барака Обамы, в том числе в Сирии, где военные взяли на себя инициативу по нацеливанию на лидеров боевиков. Таким образом, Белый дом во главе с Трампом предоставил офицерам ЦРУ больше автономии.