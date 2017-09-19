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Порошенко: Украина создаст одну из сильнейших армий континента за три года

Порошенко: Украина создаст одну из сильнейших армий
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Украина за три года сможет построить одну из сильнейших армий континента, заявил президент страны Пётр Порошенко.
«Я верю, что за три года мы сможем построить одну из сильнейших армий континента», — цитирует главу государства УНИАН.
Также Порошенко выразил уверенность, что США смогут внести свой вклад в украинские войска.
Ранее Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс.
В мире Главное Оружие СНГ
УНИАН
Петр Порошенко
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