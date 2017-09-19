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Порошенко: Украина создаст одну из сильнейших армий континента за три года
Украина за три года сможет построить одну из сильнейших армий континента, заявил президент страны Пётр Порошенко.
«Я верю, что за три года мы сможем построить одну из сильнейших армий континента», — цитирует главу государства УНИАН.
Также Порошенко выразил уверенность, что США смогут внести свой вклад в украинские войска.
Ранее Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс.
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