Ким Чен Ын меняет ядерную войну на уход Трампа

США и КНДР идут к войне полным ходом, и этот процесс, судя по всему уже необратим. Как сообщило вчера ВВС, в Нью-Йорке на брифинге в гостинице Millenium Plaza министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил о том, что США объявили войну КНДР. В связи с этим, по словам корейского министра, КНДР оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики.



Сбивать, и ни каких гвоздей…



По данным издания The Daily Star, Ли Ен Хо отметил, что КНДР способна сбивать американские стратегические бомбардировщики, причем даже за пределами воздушного пространстве страны.



«Весь мир должен четко помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране, — заявил глава северокорейского МИД. — Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принять контрмеры. К ним относится право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны».



Это не первое «запредельное» с точки зрения дипломатии заявление корейского министра. В минувшую субботу Ли Ен Хо прошелся по президенту США Дональду Трампу, назвав его «психически ненормальным человеком с манией величия».



Самолеты все ближе



Грозные эскапады главы корейского МИД стали ответным шагом на недавние полеты американских бомбардировщиков в непосредственной близости от воздушного пространства КНДР и резких антикорейских выпадов со стороны Дональда Трампа.



Напомним, что на днях американские бомбардировщики B-1B Lancer пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР.



В Пентагоне не стали скрывать эту информацию, напротив в военном ведомстве США подчеркнули, что самолеты умышленно пролетели ближе к северокорейским берегам чем когда-либо.



Что касается самого Трампа. То он, находясь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке также не стеснялся в заявлениях и выражениях. По его словам, США будут вынуждены стереть КНДР с лица земли если, если Пхеньян создаст угрозу безопасности для самих Штатов или их союзников.



Американский президент не особо скрывал, что его слова относятся в первую очередь к лидеру КНДР Ким Чен Иру, ракетно-ядерные амбиции которого собственно и привели к тому, что происходит сейчас.



«Человек-ракета, — сказал Трамп, намекая на Ким Чен Ына, — выбрал путь самоубийства, которым похоронит себя и свой режим».



По словам президента, Соединенные Штаты готовы для нанесения удара по КНДР.



«У США много силы и много терпения. Но если нас вынудят защищать себя и наших союзников, у нас не останется другого выбора, кроме как уничтожить Северную Корею полностью», — заявил Трамп в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН.



Примечательно, что грозные выпады президента США так же являются очередной ступенью в развитии конфликта и представляют собой реакцию на новые ракетно-ядерные испытания корейцев.



Война на горизонте



Глядя на все эти безумные «ступеньки» у многих экспертов уже не остается сомнений, что США и КНДР прочно встали на путь, ведущий к военной конфронтации, а проще говоря, к войне.



Действительно, нынешнее поведение корейского диктатора заметно отличается от прежнего, когда единственной целью ядерно-ракетных угроз было выбивание помощи из США и других стран.



Сегодня очевидно, кто этот вариант более не пройдет: благодаря жесткости и прямолинейности Трампа, США ни на какие уступки Пхеньяну не пойдут. Не стоит ждать и усиления материальной поддержки со стороны Китая. Пекин не решится делать что-то сильно вопреки политике своего главного соперника и партнера в лице Соединенных Штатов.



Побороть Трампа



Все это означает, что ядерный шантаж Ким Чен Ына более не способен «ломать» США и приносить щедрые отступные в виде гуманитарных и прочих поставок — Трамп решил изолировать КНДР и сказал об этом довольно четко.



Однако все это не мешает северокорейскому лидеру проводить ядерную гонку и дальше, совершенствуя оружие. Это может означать только одно — цели Пхеньяна изменились и сильно.



Так чего же может хотеть от этой все более опасной игры Ким Чен Ын?



Нелишне вспомнить, что корейскому руководству удавалось выстраивать довольно удобные отношения практически со всеми недавними американскими лидерами. Пхеньян получал щедрые подачки от США и других стран только за то, чтобы тот слишком не «выпендривался», играя с ядерным оружием.



Сами себя переиграли



Трамп решил прекратить эту практику своих предшественников, приведшую корейское урегулирование в тупик, о чем сам и заявил в ходе своего выступления в ООН.



Таким образом, можно сделать вывод, что основной целью всей этой ракетно-ядерной клоунады является действующий президент США. Страшные военный угрозы, звучащие из его уст в адрес Пхеньяна все больше раздражают влиятельных соотечественников Трампа.



Теоретически, в момент, когда агрессивный настрой президента США и угрозы новой корейской войны окончательно выведет из себя американский истэблишмент, Трамп действительно может получить импичмент, или его власть будет ограничена другими способами.



Если все пойдет именно так, Ким Чен Ын гарантированно может записать себе в актив большую победу и надеяться на возвращение прежних условий. По всей видимости, именно это и является главной причиной нынешнего обострения.



Ставка больше чем жизнь…



Если все это действительно так, то нынешний северокорейский лидер — настоящий игрок. В случае выигрыша он возвращает все к дотрамповским временам, когда КНДР понемногу подкармливали всем миром. Это гарантирует ему еще большее величие и почитание со стороны подданных, а значит и крепкую власть.



В случае проигрыша — мир ждет неизбежная «азиатская война» с большим числом вовлеченных сторон, не исключено, что с использованием ядерного оружия.



Остановить эту надвигающуюся войну (судя по масштабам развернутых сил, к ней все готово) может только уход Трампа, или Ким Чен Ына. Вопрос лишь в том, что думают по этому поводу сами Трамп и Ким.