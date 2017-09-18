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Австрийский политик: нейтральная Вена может стать посредником между США и Россией
«Я считаю, что главная задача внешней политики заключается в том, чтобы установить дружеские отношения», — заявил в интервью Epoch Times лидер Австрийской партии свободы Норберт Хофер. По его словам, министры иностранных дел должен стать настоящим друзьями, что позволит обеспечивать интересы обеих сторон. «Это требует большой работы, но оно того стоит», — отметил австрийский политик, напомнив, что одних лозунгов в духе «Я хочу!» недостаточно. «Нужно завоевать доверие партнёров».
Также Хофер высказался по поводу конфликта США и России: «Мы многим обязаны обоим государствам, и поэтому у нас есть возможность, будучи нейтральной страной, выступить в качестве посредника. Эту цель я чётко сформулировал ещё в ходе президентской гонки. Я предложил Вену и Австрию в качестве нейтральной площадкой для переговоров США и России».
Мир возможен только с Россией, а не против неё, подчеркнул политик. По его словам, санкции ни к чему не привели, поэтому, с прагматической точки зрения, их нужно отменить.
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