Австрийский политик: нейтральная Вена может стать посредником между США и Россией

«Я считаю, что главная задача внешней политики заключается в том, чтобы установить дружеские отношения», — заявил в интервью Epoch Times лидер Австрийской партии свободы Норберт Хофер . По его словам, министры иностранных дел должен стать настоящим друзьями, что позволит обеспечивать интересы обеих сторон. «Это требует большой работы, но оно того стоит», — отметил австрийский политик, напомнив, что одних лозунгов в духе «Я хочу!» недостаточно. «Нужно завоевать доверие партнёров».

Также Хофер высказался по поводу конфликта США и России: «Мы многим обязаны обоим государствам, и поэтому у нас есть возможность, будучи нейтральной страной, выступить в качестве посредника. Эту цель я чётко сформулировал ещё в ходе президентской гонки. Я предложил Вену и Австрию в качестве нейтральной площадкой для переговоров США и России».

Мир возможен только с Россией, а не против неё, подчеркнул политик. По его словам, санкции ни к чему не привели, поэтому, с прагматической точки зрения, их нужно отменить.