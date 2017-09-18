Российские военнослужащие уничтожили «экстремистов» на учениях в Таджикистане

По легенде учений, «вооруженные экстремисты» захватили населенный пункт и оборудовали командный пункт в одном из зданий. Военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, уничтожили командный пункт условных террористов и захватили их штаб в рамках военных учений.

По замыслу маневров, вооруженные экстремисты захватили населенный пункт и оборудовали штаб в одном из занятых зданий. По тревоге в район боевого применения была поднята ротная тактическая группа. Военнослужащие были переброшены на вертолете Ми-8. В ходе антитеррористической операции бойцы пошли на штурм здания и уничтожили экстремистов.