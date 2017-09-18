Кремль расстроил планы наивного Трампа



Президент США Дональд Трамп задумал реформировать ООН . Россия в этих планах участвовать не намерена.



Представители Москвы не будут присутствовать на организованной президентом США встрече, посвященной реформе всемирной организации. Высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах сооб щили " Известиям" позицию Москвы — здесь считают, что мероприятие не имеет отношен ия к программе Генерально й Ассамблеи ООН и, мало того, не санкционировано самой организацией.



Несмотря на то, что план Трампа не лишен здравых предложений, тем не менее некоторые его пункты весьма спорные. Это мн ение главы комит ета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.



Заместитель министра иностра нных дел Геннадий Гатилов на полях Генассамблеи ООН назвал заседание по реформе инициативой отдельного государства. "Это неформальная, неофициальная встреча, и она была организована для группы государств, которые поддерживают документ, подготовленный США", — сказал российский дипломат.

"Мы выступаем за реформу, но считаем, что она должна быть всеобъемлющей".



Американский президент, в свою очередь, считает, что ООН мешает бюрократия. Кроме того, сразу после вступления в должность, он сетовал на то, что США приходится слишком много платит в казну международных организаций. Расходы Вашингтона на ООН и ее программы приближаются к 10 миллиардам долларов в год .





Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнение , что Москва поддержит предложения США. По его словам, повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров. А предлагаемый американцами документ — это декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции Генеральному секретарю, как перестроить организацию.

Декларация Трампа содержит десять пунктов. Мировые лидеры, которые согласятся подписать документ, будут приглашены на встречу с президентом США для обсуждения деталей реформы ООН.

