Шотландец обогнул Землю на велосипеде за 79 дней

Житель Шотландии Марк Бомонт установил новый мировой рекорд. Всего за 79 дней он совершил кругосветное путешествие на велосипеде, сообщает BBC.



Уже после финиша, который состоялся 18 сентября у Триумфальной арки в Париже, Бомонт признался, что это путешествие стало самым изматывающим испытанием в его жизни.



Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости



— Марк Бомонт.



Велосипедист отправился в путь 2 июля из французской столицы. Ему удалось преодолеть около 29 тысяч километров и посетить 16 стран. Каждый день он проезжал в среднем по 370 километров, это позволило ему на 44 дня превзойти предыдущий мировой рекорд.



А вот турист из Владивостока отважился на не менее опасное путешествие, но не рассчитал свои силы. Он прошел пешком 240 километров по Камчатке, после чего связался с МЧС и попросил его эвакуировать.