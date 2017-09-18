Главные события у вас в почте
Главные события понедельника
Одобрен календарь праздников на 2018 год
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в следующем году.
Названа точная дата президентских выборов в РФ
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, заявила секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина.
Песков объяснил неучастие Путина в Генассамблее ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет, российский лидер это делает не каждый раз.
Сын Караченцова назвал причины его госпитализации
Народный артист России Николай Караченцов, госпитализированный в понедельник в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, пробудет там около двух недель.
Раскрыто происхождение денег для «подкупа» Улюкаева
Свидетелем обвинения по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева стал сотрудник ФСБ Алексей Калугин, участвовавший в его задержании.
Умер Зураб Соткилава
Российский и грузинский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в Москве.
Российский реактивный танк Т-80 показали на видео
На полигонах стратегических учений "Запад-2017" появились танки Т-80.
Слепцова рассказала о состоянии Медведцевой после страшного ДТП
Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии попавшей в ДТП коллеги Ольги Медведцевой. Запись Слепцова сделала на своей странице в Instagram.
Для кампании Путина подготовят пакет реформ
Президент России Владимир Путин предложит на свой возможный четвертый срок новые реформы, их подготовкой уже якобы занимается команда главы государства.
Украина и США не поддержали план России по миротворцам
РИА Новости
США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН.
Минздрав накажет россиян за отказ от прививок
Минздрав России предлагает изменить условия страхования россиян, отказывающихся от вакцинации, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
ФСБ Минздрав РФ Минэкономразвития ООН Еще 2 тега
Дмитрий Песков Алексей Калугин Алексей Улюкаев Зураб Соткилава Еще 5 тегов
Оставить комментарий