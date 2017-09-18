Главные события понедельника

Одобрен календарь праздников на 2018 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в следующем году.

Названа точная дата президентских выборов в РФ

Песков объяснил неучастие Путина в Генассамблее ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет, российский лидер это делает не каждый раз.

Сын Караченцова назвал причины его госпитализации

Народный артист России Николай Караченцов, госпитализированный в понедельник в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, пробудет там около двух недель.

Раскрыто происхождение денег для «подкупа» Улюкаева

Умер Зураб Соткилава

Российский и грузинский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в Москве.

Российский реактивный танк Т-80 показали на видео

На полигонах стратегических учений "Запад-2017" появились танки Т-80.

Слепцова рассказала о состоянии Медведцевой после страшного ДТП

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о состоянии попавшей в ДТП коллеги Ольги Медведцевой. Запись Слепцова сделала на своей странице в Instagram.

Для кампании Путина подготовят пакет реформ

Президент России Владимир Путин предложит на свой возможный четвертый срок новые реформы, их подготовкой уже якобы занимается команда главы государства.

Украина и США не поддержали план России по миротворцам

РИА Новости

США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН

Минздрав накажет россиян за отказ от прививок