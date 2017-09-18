Декларацию Трампа о реформе ООН подписали 128 стран

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложенную США декларацию о реформе ООН уже подписали 128 из 193 государств, сообщила американский постпред при ООН Никки Хейли, сообщает агентство Sputnik.



"Отклик, который мы получили, был просто фантастическим. К утру декларацию подписали 128 стран", — заявила она на открытии форума по реформированию организации.



Идея провести реформу ООН принадлежит президенту США Дональду Трампу. Политик неоднократно критиковал всемирную организацию, отмечая, что больше всего средств в ее казну поступает из американского бюджета. По его словам, несправедливо, что Вашингтон тратит каждый год на программы ООН около десяти миллиардов долларов, сумму во много раз превосходящую вклады других ее членов.



В России к предложенной реформе отнеслись настороженно. Постпред при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет документ, так как "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь". По его словам, организацию необходимо реформировать в результате межправительственного процесса.



Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич выразил мнение, что предложенная Трампом декларация больше напоминает диктат, нежели обсуждение. По его словам, подобные вопросы так не решаются.