Меркель рассказала о своей мечте, связанной с Россией

О чем мечтают главы государств? И вообще, мечтают ли они, учитывая, каких высот добились? В понедельник стало известно, что, к примеру, у канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть еще, как минимум, две мечты. Одна имеет непосредственное отношение к США. Вторая — к России.

Меркель призналась, что очень хотела бы совершить два путешествия. По данным РИА Новости, которое ссылается на издание Welt, канцлер дала интервью юным немцам. Не за горами (24 сентября) выборы в бундестаг — вот и приходится Ангеле Меркель много общаться. В том числе и с будущими избирателями.

Ее спросили, какую страну она считает любимой. Ответ был вполне очевиден: «Вообще-то, Германия». А дальше речь пошла о мечтах. И тут стало интересно не только журналистам.

Меркель рассказала, что очень хочет побывать в двух местах. «Когда-нибудь отправлюсь в Скалистые горы (Северная Америка — „РГ“) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали». При этом канцлер не стала скрывать от юных немцев, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.