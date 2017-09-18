Эксперт объяснила, почему Украина должна вернуть венграм Закарпатье

Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди предложила Киеву в рамках «избавления от советского наследия» вернуть венграм Закарпатье. Об этом она заявила на ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда»

«Сносят памятники Ленину. Ну вроде бы "не хотим жить с совковым наследием". Но тогда, друзья мои, давайте-ка мы простимся с Закарпатьем, говорят венгры. Потому что Закарпатская Украина появилась лишь в 1939 году. Это государство просуществовало всего три дня, после чего пало. И в 1944 году появилось Закарпатье уже в составе СССР. Не нравится вам Советский Союз, не нравится вам его наследие — отдавайте венграм Закарпатье», — призвала Ковитиди.

Весной 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», или, как его иначе называют, закон о декоммунизации. Сразу после этого в стране началась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских политических деятелей. Одновременно с этим были уничтожены многие памятники времен СССР.