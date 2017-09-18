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Эксперт объяснила, почему Украина должна вернуть венграм Закарпатье
Закарпатье вошло в состав Украины благодаря Советскому союзу, но раз Киев так яростно избавляется от советского наследия, то почему тогда он не вернет регион венграм? Так считает член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди предложила Киеву в рамках «избавления от советского наследия» вернуть венграм Закарпатье. Об этом она заявила на ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда».
«Сносят памятники Ленину. Ну вроде бы "не хотим жить с совковым наследием". Но тогда, друзья мои, давайте-ка мы простимся с Закарпатьем, говорят венгры. Потому что Закарпатская Украина появилась лишь в 1939 году. Это государство просуществовало всего три дня, после чего пало. И в 1944 году появилось Закарпатье уже в составе СССР. Не нравится вам Советский Союз, не нравится вам его наследие — отдавайте венграм Закарпатье», — призвала Ковитиди.
Весной 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», или, как его иначе называют, закон о декоммунизации. Сразу после этого в стране началась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских политических деятелей. Одновременно с этим были уничтожены многие памятники времен СССР.
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