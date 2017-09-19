Михаил Саакашвили собирается с украинскими силами

Экс-президент Грузии становится главной внутриполитической проблемой для Киева



В роли тарана



Сторонники президента Украины Петра Порошенко воспринимают наступление, развернутое на них Михаилом Саакашвили, как рукотворную катастрофу, срежиссированную вполне конкретными людьми — противниками главы государства из числа оппозиционных политиков и олигархов.





В беседе с «Ъ» член крупнейшей в Верховной раде ф ракции «Блока Петр а Порошенко» (БПП) Александр Черненко не скрывал беспокойства: «Цель противников президента — раскачать ситуацию в стране, устроить властям „горячую осень“, максимально дестабилизировать их. А Саакашвили при этом используется в качестве тарана. Его энергию, его колоссальный эмоциональный напор, его популизм хотят задействовать по полной программе», — говорит «Ъ» парламентарий.

Окажется ли этих сил достаточно для того, чтобы создать президенту серьезные проблемы и, тем более, спровоцировать досрочные выборы Рады и главы государства? На этот вопрос собеседники «Ъ» в Киеве отвечали по-разному. Источник «Ъ» в парламентской фракции БПП, просивший не называть его имени, считает ситуацию «взрывоопасной»: «Саакашвили и те, кто за ним стоят, бьют президента и его команду в самое больное место — говорят о бизнесе Порошенко, о коррумпированности его самого и его партнеров. Придумали даже специальный термин — „власть барыг“. Цель — сыграть на эмоциях людей, многие из которых разочарованы результатами последних трех лет и считают, что руководители страны предали идеалы майдана».



Впрочем, другой представитель той же парламентской фракции, Александр Черненко, настроен более оптимистично: «Как бы ни хотели Тимошенко и Коломойский спровоцировать досрочные выборы, на 99% этого не будет. Ту точку, когда это могло произойти, страна уже миновала. Выборы состоятся в срок, в 2019 году: президентские — в конце марта, парламентские — в конце октября».



Депутатская пощечина



Игорь Попов из Радикальной партии убежден, что «ситуативные союзники» Михаила Саакашвили относятся к нему настороженно, считая не вполне надежным и слишком непредсказуемым: «Пока мы видим, что поддержка Саакашвили со стороны ключевых игроков — строго дозированная. Та же Тимошенко, по нашим данным, не станет свозить на организованные им акции свою массовку, а для успеха дела это очень важно. В „Гражданской позиции“ Гриценко по вопросу о том, поддерживать ли Саакашвили, уже наметился раскол. „Самопомощь“ в наибольшей степени готова играть на обострение, но в Киеве, где будет решаться судьба противостояния, у нее не столь прочные позиции. Садовый, конечно, может свезти в столицу на автобусах активистов из Львова и Ивано-Франковска, но это не станет решающим фактором».





Господин Попов, партия которого в конфликте с Михаилом Саакашвили решительно встала на сторону властей, считает действия экс-президента Грузии и его сторонников «сознательным ударом по интересам государства и по международному престижу Укр аины». «Посмотри те, что происходит. Накануне визита Порошенко в Нью-Йорк, на сессию Генассамблеи ООН, Саакашвили разворачивает наступление на президента, обвиняя его во всех смертных грехах. И тем самым дискредитирует украинское государство, от имени которого Порошенко будет выступать. В момент, когда в Нью-Йорке должен обсуждаться важнейший вопрос — о введении в До нбасс миротворцев ООН», — возмущается собеседник «Ъ».

Его однопартиец Игорь Мосийчук в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, целиком посвященной теме Саакашвили, высказался в адрес его сторонников гораздо более резко: «Вы перешли грань, которую переступать нельзя, — напали на режимный объект. При встрече с Саакашвили я дам ему пощечину — за то, что он оскорбил офицера, находившегося при исполнении».





Еще один представитель «правительстве нного лагеря», депутат Рады от входящего в правящую коалицию «Народного фронта» Андрей Тетерук в своем выступлении неожиданно вспомнил президента России: «Те, кто прорывал границу и незаконно заводил в страну Саакашвили, помогают Путину представить Украину перед всем миром несостоявшим ся государ ством — failed state». Накануне «российскую тему» развил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, назвав операцию по силовому возвращению Михаила Саакашвили на Украину «антигосударственным заговором кремлевской агентуры».



Впрочем, не слишком сдерживали себя и сторонники экс-президента Гр узии, пригла шенные в студию ICTV. Один из участников прорыва границы, депутат Рады от «Самопомощи» Егор Соболев пригрозил властям: «Абсолютное большинство сотрудников силовых структур, в том числе пограничников, не готовы выполнять преступные приказы. Порошенко обязательно пойдет под суд — ответит за коррупцию и другие преступления».

Не отставала от коллег-оппозиционеров и Юлия Тимошенко. По ее словам, «Партия регионов никуда не исчезла, она осталась во власти, во фракции „Блока Петра Порошенко“». И, развивая тему сотрудничества президента с Россией, напомнила аудитории: «Порошенко торговал с оккупантом, владел Липецкой кондитерской фабрикой и заплатил сто миллионов долларов в бюджет страны-агрессора». Закончила же экс-премьер эмоциональным призывом к соотечественникам: «Нам надо скинуть эту мафию».



Союз, скрепленный тремя бутылками «Бароло»



При этом сторонники и «ситуативные союзники» Михаила Саакашвили старательно уходят от прямого ответа на вопрос, действительно ли бывший президент Грузии встречался в Женеве с опальным олигархом Игорем Коломойским и договорился с ним о сотрудничестве. Нежелание оппозиционеров углубляться в эту тему понятно: господин Коломойский имеет в стране неоднозначную репутацию, и попытка вступить с ним в альянс ставит под сомнение искренность намерений Михаила Саакашвили, когда он говорит о необходимости бороться с коррупцией.



Сам господин Саакашвили в бытность одесским губернатором, находясь тогда в команде Петра Порошенко, говорил об Игоре Коломойском как о символе коррупции на Украине. Его тогдашний оппонент, впрочем, в долгу не оставался, называя экс-президента Грузии «собакой без намордника», кусающей всех подряд, и «грязным наркоманом», которому требуется срочное лечение.



Тем более причудливо смотрится в глазах украинского политического класса и общественного мнения нынешний союз этих двух людей. То, что встреча в Женеве действительно состоялась, «Ъ» уверенно подтвердил источник в Верховной раде: «Абсолютно точно знаю, что Коломойский, беседуя по телефону с одним из моих коллег, не только подтвердил факт общения с Саакашвили, но и описал стол, за которым это общение происходило. Коломойский говорил, что они выпили три бутылки „Бароло“ (элитного красного вина производства Италии. — „Ъ“), закусывая швейцарскими сырами из дегустационной тарелки».



«Это стайерский забег, а не спринтерский»





Несмотря на накал страстей и резкость взаимных обвинений, большинство киевских собеседников «Ъ» склоняются к мнению, что острого кризиса и тем более применения силы удастся избежать, — во всяком случае, в ближайшие недели. «Важный мом ент — позиция Запада. А Зап ад призывает обе стороны к сдержанности — об этом заявляли и европейские политики, и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В результате генпрокурор Юрий Луценко публично пообещал, что задерживать Саакашвили не будут. А сам он, как мы видим, отказался от провокационных планов провести свою акцию в Киеве во вторник. Все понимают, что нынешнее п ротивостояние — стайерский забег, а не спринтерский. Конфликт переходит в позиционную фазу», — пояснил «Ъ» директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



«Вся эта история вокруг Саакашвили уже нанесла серьезный удар по престижу страны. И еще нанесет. Получается, что наша власть не в состоянии контролировать границу и даже не может наказать тех, кто нарушил закон — демонстративно, в прямом эфире. Случившееся должно стать тревожным звонком для президента Порошенко. Силовики показали, что в критической ситуации не встанут на его сторону и не будут применять оружие. Они не хотят повторять печальный опыт «Беркута», бойцы которого пострадали за то, что выполняли приказ», — говорит «Ъ» депутат Запорожского областного сове та от «Оппозиц онного блока» Юли я Ковалевская.

«Слабая власть — это не всегда плохо»





Еще один собеседник «Ъ», бывший заместитель главы секретариата президента Виктора Ющенко Марина Ставнийчук считает, что и власти, и противостоящий им Михаил Саакашвили ведут опасную игру: «Сейчас, допустив прорыв границы, они на наших глазах открыли западный фронт. Эти люди своими руками ведут дело к распаду государства. Два раза украинцы выходили на майдан с мечтами о светлом будущем, и два раза их обманывали. Нынешний политический класс не способен решать задачи, стоящие перед стр аной. Особенно Верховная рада, состав которой был обновлен на две трети. В итоге мы и получаем один кризис за другим».

Эти пессимистические оценки не разделяет близкий к администрации президента Порошенко политтехнолог Виктор Уколов. «Вам в России это трудно понять, но у нас в стране своя философия, согласно которой слабая власть — это не всегда плохо, — говорит он „Ъ“. — Слабая, не кровожадная, не авторитарная власть не душит своих оппонентов. Иногда она идет на уступки, на компромиссы, лишь бы не дать раскачать ситуацию. Сейчас именно такой случай. Саакашвили никто не станет арестовывать. За свои действия он и его соратники ответят в суде».



О том, что власти собираются делать упор именно на судебном преследовании участников прорыва границы, «Ъ» сообщил и депутат Рады от БПП Александр Черненко. «Лучший, компромиссный вариант — судить Саакашвили, но не лишать его свободы, а выписать крупный штраф. Процесс может тянуться долго — и это на руку властям. Главное сейчас — сбить накал страстей, спустить эту историю на тормозах», — говорит «Ъ» депутат.



И после короткой паузы добавляет, но уже более решительным тоном: «Конечно, лучше всего было бы выслать Саакашвили в Грузию. Но, к сожалению, этот вариант едва ли пройдет — те же грузины не согласятся. Зачем он им снова нужен? С таким трудом от него избавились».