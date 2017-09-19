Сенат США запретил использование антивируса Касперского

Данная поправка было включена в оборонный бюджет на 2018 финансовый год. За него проголосовали 89 сенаторов, восемь выступили против. Сенатор-демократ Жанна Шахин, одна из авторов поправки, заявила, что отказ от продукции Касперского «убирает реальную уязвимость нашей национальной безопасности».

Принятый законопроект запрещает использование программ «Лаборатории Касперского» в гражданских и военных ведомствах. 13 сентября МВБ США призвало все гражданские государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты Касперского, однако силовые структуры неподконтрольны данный директиве.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.

«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения МВБ США в кибершпионаже и агрессивной деятельности в киберпространстве. «Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации», — сообщили в пресс-службе компании.