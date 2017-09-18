Суд признал невиновными обвиняемых в беспорядках 2 мая в Одессе

Суд признал невиновными обвиняемых в беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. События предшествовали трагедии в Доме профсоюзов.

Напомним, что по делу о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе проходили 19 обвиняемых, 5 из которых находились в СИЗО

Суд рассматривал лишь действия активистов "Антимайдана".

Напомним, что 2 мая в Одессе завязалась потасовка между активистами "Антимайдана" и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а с другой стороны — представителями "Евромайдана".

В ходе столкновений погибли активисты "Евромайдана".

Суд постановил освободить из-под стражи в зале суда всех обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади в Одессе в 2014 году.