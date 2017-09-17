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Витебский костёл украсили фресками с Путиным и Обамой
В костёле Святого Антония Падуанского в Витебске появились необычные фрески. Наряду с библейскими персонажами в росписях можно увидеть солдат в камуфляже и мужчин в деловых костюмах, а ангелы играют не только на лютнях, но и на саксофонах и бас-гитарах.
Но больше всего внимания привлекает сцена поклонения младенцу Иисусу, где в роли волхвов выступают Владимир Путин, Барак Обама и далай-лама.
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