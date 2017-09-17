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Саакашвили назвал Порошенко «верховным барыгой»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что его команда собирает требования к власти, которые будут презентованы им в Киеве. Об этом Саакашвили заявил во время митинга в Виннице, сообщает «ГОРДОН».
"Я решил для себя объехать все регионы Украины, пообщаться с народом, я был в Херсоне позавчера, в Черновцах был большой митинг, в Ивано-Франковске была отличная встреча с народом, сейчас в Днепр едем. Мы будем ездить по все Украине и собирать требования, а после общественные организации вышли с инициативой все эти требования передать Верховной Раде и верховному барыге", — заявил Саакашвили.
Саакашвили добавил, что планирует добиться выполнения своих требований законным путем. 19 сентября Саакашвили планирует провести масштабный митинг возле Верховной Рады.
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