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Порошенко пояснил, что поможет Киеву освободить Донбасс

Порошенко пояснил, что поможет Киеву освободить Донбасс
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Украинский лидер высказал сожаление, что вопрос обеспечения страны летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным. Американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США West Point в Нью-Йорке.
"Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории", — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Украинский лидер также высказал сожаление, что вопрос обеспечения страны летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным. Во время этого выступления Порошенко пояснил, что только благодаря сотрудничеству с Вашингтоном были спасены жизни многих украинских военных.
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