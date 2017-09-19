Порошенко пояснил, что поможет Киеву освободить Донбасс

Украинский лидер высказал сожаление, что вопрос обеспечения страны летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным. Американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США West Point в Нью-Йорке.

"Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории", — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Украинский лидер также высказал сожаление, что вопрос обеспечения страны летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным. Во время этого выступления Порошенко пояснил, что только благодаря сотрудничеству с Вашингтоном были спасены жизни многих украинских военных.