«Пряником» за введение в Донбасс миротворцев ООН с полноценным мандатом станет «снятие определенных санкций», пояснил он.

По мнению бывшего генсека НАТО, процесс привлечения миротворцев будет достаточно длительным.

«Сейчас вы будете иметь дело с очень длительным процессом в Совете Безопасности ООН . До выборов реальных шагов не будет, к тому времени нужно давить на Россию. Не должны отбрасываться никакие варианты, включая предоставление летального оружия для Украины», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Он отметил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Миротворцы же должны находиться исключительно на линии разграничения. В ответ на это президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «голубые каски» должны быть размещены на всей территории Донбасса, а не исключительно на линии соприкосновения.

«Интерфакс-Украина». Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия не должна участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. От подобной перспективы «срывает крышу», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает