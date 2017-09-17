Главные события у вас в почте
России посулили "пряник" по санкциям
Россия может рассчитывать на «пряник», если предоставит миротворческой миссии ООН возможность полного контроля российско-украинской границы с «покрытием всей территории для защиты населения», заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве, РИА Новости.
«Пряником» за введение в Донбасс миротворцев ООН с полноценным мандатом станет «снятие определенных санкций», пояснил он.
По мнению бывшего генсека НАТО, процесс привлечения миротворцев будет достаточно длительным.
«Сейчас вы будете иметь дело с очень длительным процессом в Совете Безопасности ООН. До выборов реальных шагов не будет, к тому времени нужно давить на Россию. Не должны отбрасываться никакие варианты, включая предоставление летального оружия для Украины», — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Он отметил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы же должны находиться исключительно на линии разграничения. В ответ на это президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «голубые каски» должны быть размещены на всей территории Донбасса, а не исключительно на линии соприкосновения.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия не должна участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. От подобной перспективы «срывает крышу», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс-Украина».
Ранее в ДНР заявили, что считают нецелесообразным без согласия ДНР и ЛНР размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона. Об этом полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей «интересной» идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, но при условии, что миротворцы буду присутствовать на территории всего региона.
НАТО МИД ООН Совбез ООН Еще 1 тег
Оставить комментарий