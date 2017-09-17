Политолог объяснил, для чего Саакашвили едет в Киев



«Проблема в том, что не совсем понятна конечная цель: смещение Порошенко и замещение его каким-то другим политиком или же просто давление на него с целью заставить исполнять ряд требований ЕС по повышению эффективности украинского государства. Это тоже вполне допустимо, потому что тот цирк, который мы видели с прорывом границы, никак не вяжется с тем, что имеет украинский президент: у него на руках весь силовой аппарат

Поэтому в данной ситуации можно сделать вывод, что ему запретили трогать Саакашвили или, по крайней мере, применять жёсткие силовые меры», — считает эксперт.



Безпалько также отметил, что наиболее вероятным вариантом является не смещение Порошенко с поста президента, а продвижение ряда проевропейских реформ.



«Я склоняюсь к тому, что это давление на Порошенко с целью заставить его провести необходимые реформы, но не в интересах народа, а крупных транснациональных корпораций, которые неизбежно будут затрагивать интересы украинских олигархов, в том числе и самого Порошенко. Думаю, что собака здесь зарыта в этом, а не в какой-то мифической борьбе с коррупцией. Коррупция всегда присутствовала у сторонников США, но она никогда не мешала им проводить необходимую политику», — заключил политолог.



Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о намерении присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве в октябре с рядом требований, среди которых создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.