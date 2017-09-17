В Киеве рассказали об упавшем в Донбассе российском беспилотнике

Командование АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) заявило о падении в Донецкой области беспилотника российского производства «Орлан-10». Об этом сообщается на странице украинского штаба в Facebook.

Как сообщили в штабе АТО, системы ПВО не успели сбить беспилотник, так как он упал сам из-за технического сбоя системы. Командование заявило, что падение аппарата, производящегося в России, доказывает факт участия страны в войне против Украины.

Штаб также опубликовал фото аппарата — на его корпусе видны надписи на русском языке.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс. Предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, а также ведения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.