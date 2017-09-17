Артисты екатеринбургского «Коляда-театра» на смогли выехать на гастроли в США из-за проблем с визами, которые могут возникнуть у актеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил худрук театра Николай Коляда , поделившись письмом организатора гастролей Льва Трахтенберга.

«К нашему величайшему сожалению, мы вынуждены отменить запланированные гастроли театра Николая Коляды в Нью-Йорке. Или по крайней мере — перенести их на более "тихое" время, когда успокоится вся эта чехарда с посольством и консульствами», — пишет Трахтенберг.

Он отметил, что получены все разрешения, снят и оплачен зал, организована продажа билетов и рекламная кампания. «Сейчас мы стоим перед выбором — нам нужно срочно выкупать авиабилеты (25,000), оплачивать отель (10,000), строить декорации (5,000), усиливать рекламную кампанию (15,000) и много другое. Это многотысячный вклад денег, мы говорим об инвестициях за $60,000 при полной неизвестности — будут ли визы или нет», — отметил организатор гастролей.

Предполагалось, что на гастроли актеры привезут три спектакля — «Скрипка, бубен и утюг», «12 стульев» и «Баба Шанель».

С сентября получить визу США россияне могут только в Москве.