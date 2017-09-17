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Саакашвили сообщил о цели визита в Киев
Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Саакашвили назвал свою цель визита в Киев 17 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал свою цель визита в Киев. Он сообщил о трех требованиях, которые намерен назвать в украинской столице 17 октября.
Мы решили присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа, — рассказал он. Ранее сообщалось о намерении Саакашвили посетить Киев 19 сентября, где политик собирается выступить в Верховной раде. Кроме того, экс-губернатор Одесской области незаконно пересек украинскую границу.
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