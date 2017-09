Названо место, где находится могила предполагаемого Джека-потрошителя

Маньяком, известным как Джек-потрошитель, мог быть Томас Катбуш. К такому выводу пришел исследователь Дэвид Буллок, посвятивший большую часть своей жизни установлению личности серийного убийцы. Об этом, как пишет издание Daily Star, говорится в книге Буллока The Man Who Would Be Jack ("Человек, который мог быть Джеком").



В ходе исследований Буллок изучил документы, которые находились в психиатрической лечебнице Бродмур, где, как предполагалось, умер Катбуш.



Томас Катбуш, утверждает Буллок, подходит по всем критериям под описание Джека-потрошителя. Когда произошла серия убийств, он работал в лондонском районе Уайтчепел, ненавидел проституток, при этом увлекался анатомией и хирургией. В 1891 году Катбуша арестовали за нападения на двух женщин.



Как установил Буллок, могила Катбуша находится лондонском кладбище Нунхед, ранее известным как кладбище Всех Святых. По словам исследователя, там же похоронена и семья Катбуша.



​Джек-потрошитель — псевдоним, присвоенный маньяку, действовавшему в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Жертвами, приписываемыми Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб, которым маньяк перерезал горло, а затем вскрывал брюшную полость. Всего на его счету не менее шести убийств.