Беспорядки в Одессе не утихают

В Одессе — новая волна беспорядков: с наступление ночи в драку с националистами вступили сторонники действующего мэра города Геннадия Труханова

Как сообщалось, накануне вечером радикалы два раза штурмовали городскую администрацию, в ход шли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, к зданию принесли покрышки, напоминает телеканал «Россия 24».

Акция началась на следующий день после пожара в оздоровительно-спортивном лагере «Виктория» в Одессе. Сначала к мэрии пришли родители отдыхавших там детей, позже к ним присоединились радикалы. Уже в темноте к ним вышел вице-мэр Андрей Котлрр. Штурм прекратился, но около сотни националистов так и остались на площади.

Пожар в спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» начался в ночь на минувшую субботу. Там отдыхали 150 детей, 42 ребенка находились в загоревшемся корпусе. Спасаясь от огня, дети выпрыгивали из окон. Трое погибли, двое попали в больницу. В Одессе объявлен траур. Глава областного управления по чрезвычайным ситуациям Михаил Волк сообщил, что год назад в корпусе была установлена современная пожарная сигнализация, но ее намеренно отключили. Причина этого пока не выяснена.