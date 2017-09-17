СМИ узнали о тайной встрече дипломата США и представителя КНДР

В швейцарском Монтрё на полях конференции по вопросам безопасности состоялась неформальная встреча бывшего высокопоставленного американского дипломата Эванса Ревера и представителя правительства Северной Кореи Кан Чу, сообщает информационный портал 20min.

Наблюдатели рассматривают мероприятие как попытку «осторожного сближения» между Вашингтоном и Пхеньяном. Ранее Эванс занимал в Госдепе США должность куратора по Юго-Восточной Азии. Кан Чу является генеральным директором департамента по Северной Америке северокорейского МИД . Скорее всего, встреча не носила дипломатического характера, поскольку Эванс уже не служит в Госдепе.

Но она имела большое значение, считают эксперты. Противоборствующие стороны могут попытаться наладить контакты через посредников. Результаты переговоров вряд ли будут обнародованы, чтобы не давать политических авансов.

Ранее швейцарский президент Дорис Лейтхард заявила, что страна готова стать посредником в переговорах между США и Северной Кореей. По мнению политика, ужесточение санкций против КНДР не приведет к положительному результату. Швейцария уже давно принимает участие в решении северокорейской проблемы. С 1953 года военнослужащие этой страны контролируют процесс перемирия в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей.