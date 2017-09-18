Турция отзывает посла из Германии

Анкара отзывает своего посла из Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.



Турция отозвала дипломата на фоне ряда разногласий с ФРГ. Одним из принципиальных вопросов для турецкой стороны стало намерение правительства Германии объявить геноцидом массовое убийство армян во время Первой мировой войны. В Анкаре долгие годы этот факт отрицают.



Кроме того, ФРГ выступает с критикой массовых арестов, которые прошли в Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Берлин обратился к Анкаре с требованием освободить десятки задержанных, в числе которых есть и граждане ФРГ. В Анкаре же обращают внимание на то, что немецкие власти отказались выдать правоохранительным органам Турции подозреваемых в причастности к попытке госпереворота.

