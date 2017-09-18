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Турция отзывает посла из Германии
Анкара отзывает своего посла из Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Турция отозвала дипломата на фоне ряда разногласий с ФРГ. Одним из принципиальных вопросов для турецкой стороны стало намерение правительства Германии объявить геноцидом массовое убийство армян во время Первой мировой войны. В Анкаре долгие годы этот факт отрицают.
Кроме того, ФРГ выступает с критикой массовых арестов, которые прошли в Турции после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Берлин обратился к Анкаре с требованием освободить десятки задержанных, в числе которых есть и граждане ФРГ. В Анкаре же обращают внимание на то, что немецкие власти отказались выдать правоохранительным органам Турции подозреваемых в причастности к попытке госпереворота.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о сокращении экономического сотрудничества с Турцией. Кроме того, в МИД Германии заявляли, что Турция не сможет войти в состав Европейского союза до тех пор, пока главой республики остаётся Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры по этому вопросу были прекращены по инициативе Берлина. Власти Турции призвали своих граждан отказаться от поездок в Германию из-за «антитурецких настроений» в стране.
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