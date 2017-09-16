США отказались снять с России санкции после выполнения минских соглашений

Санкции не будут сняты с России даже после того, как минские соглашения будут выполнены. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер , сообщает «112 Украина».

По его словам, снятию ограничений препятствует переход Крыма в состав России. «Даже если Россия выполнит это [минские соглашения], если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются», — подчеркнул Волкер.