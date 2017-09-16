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США отказались снять с России санкции после выполнения минских соглашений
Санкции не будут сняты с России даже после того, как минские соглашения будут выполнены. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер, сообщает «112 Украина».
По его словам, снятию ограничений препятствует переход Крыма в состав России. «Даже если Россия выполнит это [минские соглашения], если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются», — подчеркнул Волкер.
Ряд европейских лидеров, в частности канцлер ФРГ Ангела Меркель, неоднократно заявляли, что ограничения могут быть сняты с Москвы после выполнения «Минска-2».
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