Порошенко рассказал, где хочет видеть миротворцев в Донбассе



Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса, неконтролируемой Киевом.

«Путинское предложение по размещению «голубых касок» только на линии соприкосновения абсолютно недопустимо. Главная цель — они должны быть расположены на всей оккупированной территории», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.



Он отметил, что миротворцы должны также присутствовать на «неконтролируемом участке украинско-российской границы».

