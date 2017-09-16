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Порошенко рассказал, где хочет видеть миротворцев в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса, неконтролируемой Киевом.
«Путинское предложение по размещению «голубых касок» только на линии соприкосновения абсолютно недопустимо. Главная цель — они должны быть расположены на всей оккупированной территории», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что миротворцы должны также присутствовать на «неконтролируемом участке украинско-российской границы».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия не должна участвовать во введении миротворцев ООН в Донбасс. Он отметил, что «если она ещё присутствует в миротворческой миссии, то это просто „срывает крышу“.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «интересным» предложение российского лидера Владимира Путина о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе. В самопровозглашённой Донецкой народной республике прокомментировали слова Меркель.
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