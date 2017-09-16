Бывший президент Польши назвал угрозы ухудшения отношений с Украиной



«Мы видим сейчас подъём национализма не только в Польше, но и в Европе вообще. Но меня беспокоит, что это может стать угрозой для хороших отношений с Украиной», — цитирует Квасьневского « Украинская правда ».

По его словам, страны страдают «из-за отсутствия полноценного диалога на различных уровнях — от политиков и экспертов к обществу».



Он выразил обеспокоенность того, что отношения государств могут пойти по наихудшему пути.

