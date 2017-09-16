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Бывший президент Польши назвал угрозы ухудшения отношений с Украиной
Подъём национализма и отсутствие диалога на различных уровнях могут значительно ухудшить отношения между Польшей и Украиной. Об этом заявил бывший польский президент Александр Квасьневский.
«Мы видим сейчас подъём национализма не только в Польше, но и в Европе вообще. Но меня беспокоит, что это может стать угрозой для хороших отношений с Украиной», — цитирует Квасьневского «Украинская правда».
По его словам, страны страдают «из-за отсутствия полноценного диалога на различных уровнях — от политиков и экспертов к обществу».
Он выразил обеспокоенность того, что отношения государств могут пойти по наихудшему пути.
Ранее сообщалось, что Польша может построить забор вдоль границы с Украиной и Белоруссией.
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