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Саакашвили хочет выступить в Раде
Михаил Саакашвили намерен выступить в Раде. Об этом сообщило издание "Страна". По его данным, 19 сентября лидер движения "Рух новых сил" проведет масштабный митинг около здания парламента с целью получить возможность выступить в Раде.
Ранее, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвал кордон правоохранителей и пересек украинскую границу. Во время инцидента пострадали 22 полицейских.
Во Львове, куда затем прибыл Саакашвили, на него завели уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. В среду, 13 сентября, полиция возбудила третье дело по данному факту, на этот раз по статье "Хулиганство", передает ТАСС.
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