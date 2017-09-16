Саакашвили хочет выступить в Раде



Михаил Саакашвили намерен выступить в Раде. Об этом сообщило издание "Страна". По его данным, 19 сентября лидер движения "Рух новых сил" проведет масштабный митинг около здания парламента с целью получить возможность выступить в Раде.

Ранее, 10 сентября, Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвал кордон правоохранителей и пересек украинскую границу. Во время инцидента пострадали 22 полицейских.

