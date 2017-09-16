Иранская гвардия заявила о проникновении в командные центры США

Агентам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в течение последних лет несколько раз удавалось проникать в командные центры США, где были получены свидетельства поддержки Америкой террористов «Исламского государства», утверждает командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.



«Мы видели, за чем они (американцы) следят, куда бьют, что игнорируют и как поддерживают ИГ », — сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию IRIB.

Хаджизаде пообещал Штатам «большой скандал», если корпусу будет разрешена публикация доказательств американской поддержки террористов.



Иран и США неоднократно обвиняли друг друга в поддержке террористов, Вашингтон ввел против Тегерана санкции под этим предлогом.