Проамериканские боевики обвинили Россию в авиаударе

Сирийское правительство и российские ВВС нанесли удары по боевикам, поддерживаемым США, в провинции Дейр-эль-Зор на рассвете в субботу, сообщил агентству Reuters официальный представитель курдо-арабской SDF (Syrian Democratic Forces) Ахмед Абу Хола.

Группировка включает курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), различные арабские оппозиционные группы, входящие в Сирийскую арабскую коалицию. По словам Хола, в ходе авиаударов пострадали шесть человек.

Как сообщается, самолеты прибыли со стороны территории, контролируемой правительством Сирии, и нанесли удар по восточному берегу реки Евфрат. Поддерживаемые США силы SDF и сирийские правительственные войска, поддерживаемые российской и иранской сторонами, периодически пересекаются друг с другом в отдельных наступлениях в Дейр-эль-Зоре, передает агентство.