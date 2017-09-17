«Бомба-мать-твою»: в Рунете отреагировали на иранского «отца всех бомб»

Иран обладает десятитонной бомбой собственного производства. Об этом сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.



По его словам, бомбу можно сбросить с самолетов «Ил». При этом Хаджизаде назвал разработку «отцом всех бомб».





В апреле США применили мощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации) в Афганистане. Этот девятитонный фугасный заряд называют матерью всех бомб, сообщает РЕН ТВ

Впрочем, самой мощным снарядом — авиационной бомбой повышенной мощности (АВБПМ) обладает Россия. Она превосходит американский аналог в четыре раза. 44 тонны в тротиловом эквиваленте против 11 тонн.



Об этом вспомнили патриотичные пользователи Рунета: «А у нас есть бомба-мать-твою и русский дух», «Про нашего папу всех бомб смотрите не забывайте», «Вообще-то папа всех бомб у нас. У Ирана может быть дядя, дедушка. еще кто-нибудь».