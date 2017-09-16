В Корпусе стражей исламской революции заявили о наличии в Иране «отца всех бомб»

Иран обладает собственными 10-тонными снарядами, которые затмевают самое мощное неядерное оружие США. Об этом заявил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.



«В нашем распоряжении есть 10-тонные бомбы. Они могут быть запущены с самолётов «Ильюшина», и они очень разрушительны», — цитирует Хаджизаде Press TV.



Он назвал этот боеприпас «отцом всех бомб».



В апреле американские войска впервые применили в афганской провинции Нангархар сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую также называют «матерью всех бомб». Целью военных были тоннели «Исламского государства»*.



Папа Римский раскритиковал подобное название боевого снаряда.



* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.