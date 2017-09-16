Гройсман рассказал о планах властей в связи с намерениями Саакашвили приехать в Киев



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны планируют ничего не делать в связи с намерениями бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приехать в Киев в ближайшее время.



«Ничего. Я не знаю, что нужно делать в таких случаях… В том, что делать с популистами, пусть это делает украинское общество… Мы ничего не собираемся делать специально, посвящённого одной личности», — приводит РИА Новости слова Гройсмана.

Также он отметил, что не увидел каких-либо успехов в работе Саакашвили на посту губернатора Одесской области.

