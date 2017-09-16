Меркель: Германия еще больше ограничит экономическое сотрудничество с Турцией



Германия намерена еще больше ограничить экономическое сотрудничество с Турцией, чтобы добиться освобождения задержанных там соотечественников. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse.

"Нам придется еще больше свернуть экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты", — сказала она.



Глава правительства выразила возмущение тем, что в Турции в местах лишения свободы до сих пор находятся многие граждане Германии. "Мы оказываем задержанным консульскую помощь, насколько это возможно. К сожалению, турецкая сторона даже это в некоторых случаях осложняет", — отметила она.

