В ДНР прокомментировали позицию Меркель по вводу миротворцев в Донбасс



Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала «интересной» идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, но отметила, что миротворцы должны присутствовать на территории всего региона.



«Если бы не такая поддержка Украине со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешён. Для них, наверное, более приоритетными являются не интересы граждан ДНР и ЛНР, а политиков. Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем. Если Запад действительно хочет конфликт разрешить политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ . На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», — сказал он.

Пушилин также отметил, что без согласия ДНР и ЛНР вводить миротворческие силы ООН по всей территории региона было бы нецелесообразно.



«Для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта. В данном случае одной стороной является Украина, а с другой стороны ДНР и ЛНР. Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что получится его у Украины пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», — заключил полпред самопровозглашённой ДНР.

