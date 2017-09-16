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В ЛНР возле здания военного комиссариата прогремел взрыв
Фото: МВД ЛНР
В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о взрыве возле здания военного комиссариата в городе Антрацит, пострадавших нет.
"За сутки в республике произошло одно чрезвычайное происшествие. В городе Антрацит в результате взрыва неустановленного взрывного устройства, заложенного под бордюр, предположительно, тротиловой или аммонитовой шашкой, повреждено остекление двух окон здания военного комиссариата", — сообщил в эфире телеканала "Луганск 24" представитель министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР Вячеслав Третьяков.
По данным МЧС, пострадавших нет, ведется следствие.
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