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Старейший человек в мире скончался на Ямайке
Фото: Twitter/@AndrewHolnessJM
Издание Mirror сообщает о смерти самого старого человека в мире — 117-летней жительницы Ямайки Вайолет Браун. Женщина родилась в 1900-м году, когда остров еще являлся частью Британской Империи.
О смерти Браун сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс. На данный момент не сообщается о причинах кончины Браун.
Напомним, что женщина получила статус старейшего человека после смерти итальянки Эммы Моран.
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