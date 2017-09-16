Ким Чен Ын назвал конечную цель Пхеньяна

Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал о намерении КНДР достичь военного паритета сил с США. Об этом глава государства заявил сопровождавшим его работникам отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи.

"Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США", — цитирует ТАСС слова Ким Чен Ына. Лидер КНДР отметил, что инженеры и ученые страны должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли.

Ким Чен Ын 15 сентября лично командовал пуском ракеты «Хвасон-12», которая пролетела над японским островом Хоккайдо и точно попала по указанной цели" в Тихом океане, сообщили СМИ КНДР. По их данным, приказ о пуске был отдан неожиданно.