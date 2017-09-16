Российские ВКС уничтожили в Сирии три завода по производству шахид-танков

Авиация российских ВКС уничтожила в Сирии три кустарных завода, на которых боевики изготавливали так называемые шахид-танки. Речь идет об устаревших боевых машинах, которые террористы начиняют противотанковыми минами, тротилом или аммиачной селитрой. Об этом рассказал начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин

"При подрыве идет полная дефрагментация танка, ничего не остается, убойный поражающий эффект — в радиусе 300 метров поражает абсолютно все живое. Такая же боевая машина — шахид-БМП, один из вариантов — БМП-1. Поражающая убойная сила — до 200 метров", — цитирует его ТАСС

Лапин отметил, что боевики модернизируют в Сирии и обычные танки. На них наваривают кумулятивные решетки и закладывают внутрь мешки с песком. По словам генерал-лейтенанта, с помощью обычных ПТУРов подбить такой Т-55 или Т-62 с одного попадания. «И только ВКС России способны поразить этот танк своим авиационными бомбами ОФАБ-500», — констатировал Лапин.