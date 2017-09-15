Украина предлагает Западу повторить сирийское фиаско

В Киеве открылся очередной международный форум «Ялтинская европейская стратегия». В этом году он проводится на рынке, причем в буквальном смысле этого слова. Выступление Петра Порошенко на мероприятии также соответствовало заданному формату: от ностальгии по утраченному ядерному оружию до предложения Западу воспроизвести с треском провалившийся проект.

Представители Украины нередко обижаются на насмешливое отношение к их стране в России. На то, что значимые для них события становятся для российских журналистов и экспертов поводом в очередной раз отточить остроумие и позубоскалить. Однако реальность такова, что зачастую новости из их страны в принципе не требуют никаких комментариев и сами по себе вызывают гомерический хохот по эту сторону границы.

Наглядным примером этого стало свежее выступление Петра Порошенко на форуме «Ялтинская европейская стратегия», да и все это мероприятие как таковое.

Изначально, как и следует из его названия, конференция проводилась в Ялте — в Ливадийском дворце. После возвращения Крыма в состав России «Ялтинская европейская стратегия», сохранив свое название, переместилась в Киев и стала проводиться в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мыстецький арсенал».

Однако в этом году для проведения форума было выбрано новое место. Тут очень хочется выдержать долгую театральную паузу и пустить барабанную дробь. Ибо в этом году «Ялтинская европейская стратегия» проводится не где-нибудь, а на Бессарабском рынке города Киева.

Украинские СМИ отметили, что продавцы остались на своих местах, рынок не был закрыт, только убран и вымыт, также были поставлены ларьки с алкоголем. Весь товар выкуплен организаторами для сохранения колорита, и для гостей предусмотрена бесплатная дегустация.

Очевидно, что эта фактура способна служить «топливом» для остроумия десятков российских юмористов, однако можно обойтись и без специально придуманных шуток. Чтобы вызвать смех российской аудитории, достаточно упомянуть один-единственный факт, четыре года хватило «Ялтинской европейской стратегии», чтобы переместиться из Ливадийского дворца на Бессарабку.

Отдельно стоит упомянуть пассаж Петра Порошенко о том, что «подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один-единственный ядерный заряд». Потеря ядерного арсенала после распада СССР является болезненной темой для украинских патриотов. Есть подозрение, что бесшабашное поведение Северной Кореи является для них наглядным примером, как Украина могла бы себя позиционировать на международной арене, если бы по-прежнему являлась обладателем ядерного оружия.

Идея действительно заслуживает особого внимания.

Очевидно, что она является заимствованием (если не сказать, калькой) известного проекта — международной группы «Друзья Сирии». Эта группа была создана Соединенными Штатами в 2012 году, по признанию Барака Обамы, в противовес России и Китаю, которые ветировали осуждающую Дамаск резолюцию в Совбезе ООН

В группу входили такие влиятельнейшие государства мира и Ближнего Востока как США, Великобритания, Франция, Германия, Египет, Саудовская Аравия, Турция. Нескрываемой целью «Друзей Сирии» было свержение Башара Асада и распоряжение судьбой Сирии согласно собственным планам.

О «Друзьях Сирии» уже давно ничего не слышно — по понятным причинам. Вмешательство России в сирийский конфликт полностью смешало карты антиасадовских сил и в целом перекроило весь расклад в ближневосточном регионе.

Таким образом, идея украинского президента о создании группы «Друзей деоккупации Крыма» вполне понятна и даже может вызвать сочувствие в определенных кругах.

Однако какова вероятность, что сколько-нибудь серьезные силы впишутся в очередную «группу друзей» против России — помня о том, что цели, планы и инвестиции предыдущей подобной группы эта самая Россия пустила по ветру?



В этом, собственно, и заключается главная проблема Украины и идей, которые она предлагает миру.