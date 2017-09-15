Южнокорейский ракетный ответ Пхеньяну обернулся конфузом

В серьезный конфуз сегодня вылилась попытка Южной Кореи продемонстрировать Пхеньяну свои "ракетные мускулы" в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР. Из двух запущенных южнокорейских баллистических ракет, которыми Юг решил предупредить Север, одна взорвалась уже через 10 секунд после старта, что неприятно удивило местных военных.





Напомним, что сегодня рано утром КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты. Запуск состоялся из окрестностей Пхеньяна, ракета проследовала над Японией, поднявшись на 770 км и в итоге упала через 3700 км. Северная Корея таким образом дала понять, что расположенные на Гуаме главные военные базы США в регионе находятся в зоне досягаемости ракетных комплексов Страны чучхе.

Для южнокорейского президента Мун Чжэ Ина уже стало традицией немедленно реагировать на любые провокации КНДР, подчеркивая, что Сеул может сам за себя постоять, а в случае войны Пхеньян ждет поражение.



По схожему сценарию ситуация развивалась и сегодня. В связи с ракетным запуском КНДР по указанию Муна на экстренное заседание был созван Совет безопасности страны, где президент дал указание провести учение с применением баллистических ракет Южной Кореи. Этим южане хотели показать Пхеньяну, что и у Сеула есть соответствующие ракеты, и в случае конфликта или прямых провокаций КНДР ждет неотвратимое возмездие.



Если до этого аналогичные "ответы" Юга проходили гладко, то теперь все обернулось небольшим скандалом.



С восточного побережья Южной Кореи в сторону моря были запущены две баллистические ракеты "Хёнму-2А" радиусом действия 300 км. По замыслу военных, они должны были поразить цели на море, доказав, что точно также южане смогут "накрыть" и военные объекты Севера. "Хёнму-2 А" из всех "собратьев" класса "Хёнму-2" имеет самый малый радиус действия, но зато может нести самую большую боеголовку — до полутора тонн. Это делает данную ракету самой мощной из тех, что стоят на вооружении Юг.



Запуск первой южнокорейской ракеты сегодня прошел в штатном режиме: она пролетела 250 км и упала в заданном районе моря, поразив условную цель. А вот со второй ракетой случились сильные накладки: она взорвалась уже через несколько секунд после старта.



СМИ Южной Кореи, которые обычно очень тщательно освещали и обсуждали все имевшие место неудачи северокорейских ракетчиков, теперь накинулись на соотечественников. В газетах недоумевают, как ракеты "Хёнму-2А", которые считаются надежными и проверенными, могли дать подобный сбой.





министерстве обороны Юга заявили лишь, что взрыв ракеты не нанес никакого прямого ущерба, а сами они ведут тщательную проверку обстоятельств неудачи. Проблема однако в том, что ракеты класса "Хёнму" составляют основу южнокорейских систем "упреждающего удара" и "ракетного возмездия" Kill Chain и KMPR. Ими Юг собирается реагировать на возможную ракетную атаку со стороны КНДР.

Помимо "Хёнму-2А" с радиусом до 300 км и боеголовками до полутора тонн, у ВС Южной Кореи есть еще баллистические ракеты "Хёнму-2 В" (до 500 км и боеголовка 1 тонна) и "Хёнму-2С" (800 км и 500 кг), а также крылатые ракеты "Хёнму-3".