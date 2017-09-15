Главные события пятницы

Эксперт рассказал о скором распаде США

США как империю ждет скорый распад Соединенные Штаты Америки как империя могут распасться уже в первой половине 21 века.

Порошенко объявил себя президентом мира

Президент Украины Петр Порошенко в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что украинская сторона хочет мира, а также объявил себя президентом мира, передает "Интерфакс".

Как изменится передача "Давай поженимся!"

Дни.ру

В новом сезоне ток-шоу "Давай поженимся!" удивит зрителей неожиданным форматом. Об изменениях на программе рассказала главная телесваха страны Роза Сябитова

Назван самый смертоносный вирус на Земле

Ученые назвали вирус, являющийся главной причиной смерти людей на планете. Как сообщает журнал Lancet, им оказался вирус гепатита.

В метро Лондона прогремел взрыв

В Лондоне на станции метро "Парсонс Грин" прогремел взрыв, соообщает The Sun.

Поклонская ответила на предложение выдвинуться в президенты





Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на предложение выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ. Об этом сообщает РБК.

ЦБ снизил ключевую ставку





Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 8,5%, сообщил регулятор.

Россиян ждет новый "побор"

Коммерсантъ



Как стало известно «Ъ», в правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Как стало известно «Ъ», в правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon eBay , по принципу «налога на Google ».



Ученые опознали "монстра", выброшенного ураганом на берег в США

аккаунт в twitter Preeti Desai



Ученые идентифицировали найденное на побережье США необычное создание, фотографии которого привлекли внимание пользователей Twitter.





Телефонные террористы: как удалось задержать подозреваемых

Сотрудники правоохранительных органов задержали первых подозреваемых по делам о массовых заведомо ложных сообщениях о терактах. Как сообщает издание "Коммерсантъ", установить личности подростков, которые подражали действиям преступников, удалось быстро.



