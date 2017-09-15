Суд арестовал экс-министра юстиции Украины Лавриновича

Печёрский районный суд Киева арестовал экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича сроком на 2 месяца, сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению А. Лавриновича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.