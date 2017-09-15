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Трамп предложил «отключить» интернет
Президент США Дональд Трамп заявил, что интернет стал главным инструментом вербовки новых террористов, поэтому его стоит «отключить».
«С неудачниками-террористами нужно обращаться намного более жестко. Интернет — их главный инструмент вербовки, который мы должны отключить и использовать лучше!», — пояснил он в своем Twitter, комментируя взрыв в лондонском метро.
Президент также отметил, что в США должен быть расширен и ужесточен временный запрет на прием беженцев.
Напомним, что ранее в Лондоне в час пик на станции метро сработало взрывное устройство. Пострадали 22 человека. Полиция рассматривает версию теракта.
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