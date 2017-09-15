Трамп предложил «отключить» интернет



Президент США Дональд Трамп заявил, что интернет стал главным инструментом вербовки новых террористов, поэтому его стоит «отключить».

«С неудачниками-террористами нужно обращаться намного более жестко. Интернет — их главный инструмент вербовки, который мы должны отключить и использовать лучше!», — пояснил он в своем Twitter, комментируя взрыв в лондонском метро.



Президент также отметил, что в США должен быть расширен и ужесточен временный запрет на прием беженцев.

