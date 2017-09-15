Эксперт рассказал о скором распаде США

США как империю ждет скорый распад Соединенные Штаты Америки как империя могут распасться уже в первой половине 21 века.

«Я бы разделял США как империю и США как национальное государство. Что касается Соединенных Штатов как империи, то она уже трещит по швам. И здесь тренд вполне очевиден. Вот смотрите Великобритания: была империей, сейчас — национальное государство. Как национальному государству, несмотря на шотландский национальный сепаратизм, Великобритании по большому счету ничего не угрожает. Но Британская империя распалась в середине 20 века. Ничего, они это пережили. Американцев ждет в принципе то же самое. Это вопрос первой половины 21 века», — отметил эксперт, комментируя статью журналиста Мехмета Шекера, в которой тот прогнозирует скорый распад США.

При этом политолог добавил, что как национальному государству США пока распад не грозит.

В сентябре журналист в турецком издании Yeni Safak появилась статья под заголовком «Когда развалятся США?». По мнению автора материала Мехмета Шекера, Соединенные Штаты Америки — это единственный пример из мировых гегемоний, который не переживал территориальных изменений. Однако журналист убежден, что при нынешней политике провокаций распад США неминуем.

«Но при нынешнем развитии событий нам, судя по всему, посчастливится увидеть их распад. Если провести опрос по всему миру и попросить назвать самую ненавистную страну, США займут первое место», — утверждается в статье.